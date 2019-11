Quatro países europeus vão receber emigrantes resgatados

O Ministério do Interior italiano anunciou nesta sexta-feira à noite que quatro países europeus vão receber os emigrantes a bordo do navio humanitário "Alan Kurdi", após uma solução similar para uma centena de emigrantes resgatados pelo "Ocean Viking".

Das 88 pessoas resgatadas pelo "Alan Kurdi", da ONG alemã Sea-Watch, "Alemanha e França acolherão 60 emigrantes, Portugal, cinco, e Irlanda, dois", informou a pasta.

Além disso, Tarento, na região de Apulia (sul), foi escolhido como "porto seguro" para que possam desembarcar após dez dias em alto mar.

O navio entrou nas águas territoriais italianas na sexta de manhã. Ele informou que começava a ficar sem comida e que a situação estava "tornando-se tensa a bordo", segundo seu capitão Barbel Beuse.

Na quarta, cem migrantes resgatados em 18 de outubro pelo "Ocean Viking", navio fretado pela ONG SOS Mediterrâneo e operado em colaboração com a Médicos Sem Fronteiras, desembarcaram em Pozzalo, na Sicília.

Das 104 pessoas resgatadas, 70 foram acolhidas por Alemanha e França, e as demais pela Itália, após chegarem a uma solução com base no "pré-acordo de divisão" automática fechado em Malta em setembro.

Dez países europeus participam deste mecanismo, que é provisório e aplicado de forma voluntária.