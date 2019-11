Quinze soldados do Mali morreram nesta sexta-feira em um ataque perpetrado contra uma posição militar no nordeste do Mali, anunciou o exército, que classificou a ação de "terrorista".

Um "ataque terrorista" contra um posto militar em Indelimane, na região de Menaka, deixou "15 mortos" entre os soldados, segundo um "balanço provisório" publicado pelo exército no Twitter.

Este ataque acontece um mês após a morte de 40 soldados em dois ataques jihadistas em 30 de setembro e em 1 de outubro, perto de Burkina Faso, país situado ao sul do Mali, segundo um balanço do responsável do Ministério da Defesa.

O ataque desta sexta-feira deixou "feridos e danos materiais" e "foram enviados reforços" na zona de Indelimane, segundo o exército.

Soldados do Mali também estão desaparecidos, informou à AFP uma fonte militar.

O ataque não foi reivindicado paté momento.