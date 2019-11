Os Estados Unidos pediram nesta sexta-feira ao governo do Iraque que "escute as demandas legítimas" de manifestantes que pedem o fim do regime apesar das promessas de reforma das autoridades.

Em um comunicado, o chefe da diplomacia americana Mike Pompeo também criticou a investigação liderada por Bagdá sobre a violência no início dos protestos, por "carecer da credibilidade necessária". "Os iraquianos merecem justiça e os funcionários são realmente responsáveis", afirmou.

"As recentes restrições impostas às liberdades de imprensa e expressão devem ser suspensas", pediu Pompeo, argumentando que se tratam de direitos "inseparáveis de qualquer reforma democrática".

Pompeo pediu no começo de outubro ao governo iraquiano que respeite as demandas dos manifestantes e que mostrasse uma "moderação máxima".