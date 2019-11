Juros dos EUA não devem cair novamente em breve, diz número 2 do Fed

As taxas básicas de juros dos EUA estão em um bom nível e dificilmente mudarão em breve, informou o número dois do Federal Reserve (Fed) nesta sexta-feira (1).

Richard Clarida, vice-presidente do conselho de administração do Fed, falou dois dias depois que o banco central baixou a taxa de juros pela terceira vez consecutiva para proteger a economia da desaceleração e dos atritos comerciais.

"Acreditamos que a posição atual da política monetária provavelmente permanecerá adequada enquanto as informações recebidas sobre a economia permanecerem amplamente consistentes com nossas perspectivas", afirmou Clarida.

O número dois do Fed observou que os efeitos das mudanças na política do Federal Reserve estão atrasados, o que significa que o momento de cortes recentes nas taxas "ocorrerá com o tempo".

Os comentários de Clarida acompanharam os do presidente do Fed, Jerome Powell, que disse na quarta-feira que não esperava cortar novamente as taxas de juros em breve.