Comunicado do Business Wire :Concordia University

A doação visionária de US$ 10 milhões da Mirella & Lino Saputo Foundation e da Amelia & Lino Saputo Jr. Foundation permitirá a criação do primeiro centro de colaboração com várias partes interessadasna Concordia University.

O novo SHIFT Center for Social Transformation permitirá à Concordia e seus parceiros conduzir e apoiar projetos de transformação social baseados na comunidade em Montreal, Quebec e Canadá. A doação - entre as maiores da história da universidade - apoia a Campanha pela Concordia: Nova Geração. Agora.

O SHIFT Center for Social Transformation unirá conhecimento acadêmico, conhecimento da comunidade e estudantes empreendedores. Juntos, eles desenvolverão soluções sustentáveis e transformadoras para desafios sociais complexos como degradação ambiental, polarização política, desigualdade de riqueza e um mercado de trabalho em rápida mutação. O centro permitirá que as pessoas tomem medidas ousadas, criativas e eficazes para construir uma sociedade mais forte e saudável.

"Nossa família tem orgulho de apoiar esse projeto transformador, já que o avanço da inovação social é uma prioridade da família", diz Mirella Saputo, presidente da Mirella & Lino Saputo Foundation. "A parceria com a Concordia e o SHIFT Center for Social Transformation dará à próxima geração de estudantes, acadêmicos e grupos comunitários o apoio necessário para resolver alguns dos maiores desafios da nossa sociedade."

Lino A. Saputo Jr., BA 89, co-presidente da Campanha para Concórdia e presidente do Conselho e CEO da Montreal-basedSaputo Inc. (TSE:SAP), diz que esse grande presente é um investimento pragmático para sua família. "O SHIFT Center for Social Transformation apoiará os empreendedores sociais de amanhã na solução de problemas críticos - desde o início - em parceria com grupos comunitários", diz ele. "Casar academia e empreendedorismo com inovação social de base em Concordia ajudará muito a melhorar a sociedade."

"Nossa fundação apoia várias causas, incluindo hospitais e saúde, mas grande parte do nosso foco filantrópico está na educação", diz Amelia Saputo, BA 90, presidente da Amelia & Lino Saputo Jr. Foundation. "Estamos orgulhosos de que o nosso presente ajudará a próxima geração de estudantes da Concordia a avançar, desenvolver, explorar, alcançar e contribuir para a melhoria da sociedade."

O SHIFT Centre for Social Transformation concederá recursos e acompanhamento a projetos que vinculem os concordianos com os membros e grupos da comunidade. As equipes de projeto se beneficiarão com o suporte prático para elaboração de subsídios, gerenciamento de projetos, avaliação e orientação estratégica.

"O SHIFT Centre for Social Transformation permitirá à Concordia construir sua reputação de longa data como uma universidade confiável, engajada na comunidade e socialmente progressista", diz o presidente interino da Concordia, Graham Carr. "O centro, sua equipe e nossos alunos apoiarão organizações e comunidades de linha de frente sub-representadas e sobrecarregadas."

Graças a essa doação, o SHIFT Centre for Social Transformation em breve operará a partir de um espaço físico acolhedor onde, estudantes, professores, funcionários, membros e grupos externos da comunidade possam treinar, interagir, compartilhar habilidades e colaborar em iniciativas de transformação social existentes e emergentes.

A equipe e os parceiros do SHIFT oferecerão experiências de aprendizagem prática para a próxima geração. Este compromisso conectará estudantes, pesquisadores e funcionários da Concordia com parcerias da comunidade.

A criação do SHIFT Centre for Social Transformation também avançará na Concordia. 9 Direções Estratégicas. "O presente da família Saputo permitirá que nossos alunos se envolvam em projetos comunitários baseados no mundo real que abordam grandes desafios da sociedade", diz Nadia Bhuiyan, vice-reitora de Parcerias e Aprendizagem Experimental da Concordia. "O SHIFT Center for Social Transformation permitirá que os alunos desenvolvam habilidades e conhecimentos valiosos que servirão em suas vidas além da universidade e os ajudarão a fazer contribuições significativas para a sociedade."

O SHIFT Center for Social Transformation ampliará o conhecimento, a experiência e os recursos da Concordia entre a comunidade mais ampla de Montreal, diz Paul Chesser, vice-presidente de Avanço da Concordia. "Esta contribuição prospectiva da família Saputo permitirá que nossa universidade e seus parceiros criem uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável."

