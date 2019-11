AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 2 DE NOVEMBRO DE 2019 ATÉ SEXTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 2 DE NOVEMBRO DE 2019

América

MÉXICO (México) - Dia de Finados -

WALLOPS FLIGHT FACILITY (Estados Unidos) - Northrop Grumman lança missão de reabastecimento da NASA para a ISS nas Ilhas Wallops - 11H59

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pinturas de George W. Bush de veteranos feridos são exibidas - (até 15 de Novembro)

Europa

BERLIM (Alemanha) - Curdos protestam contra ofensiva turca no norte da Síria - 08H00

LONDRES (Reino Unido) - Julie Andrews apresenta memórias - 12H30

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

GRENOBLE (França) - Movimento da Juventude pelo Clima faz seu 3o. congresso nacional -

PARIS (França) - Feira do Chocolate de Paris - (até 3 de Novembro)

Ásia-Pacífico

BANGCOC (Tailândia) - 35ª Cúpula da ASEAN - (até 4 de Novembro)

Esportes

YOKOHAMA (Japão) - Final da Copa do Mundo de Rugby: Inglaterra x África do Sul - 07H00

DOMINGO, 3 DE NOVEMBRO DE 2019

Oriente Médio e África do Norte

DOHA (Catar) - Reunião do grupo de contatos da Organização de Cooperação Islâmica na Somália - 05H00

Esportes

KUALA LUMPUR (Malásia) - Coletiva de imprensa antes da final da Taça AFC entre clubes da Coreia do Norte e Líbano - 09H00

SEGUNDA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2019

América

SANTIAGO (Chile) - Conferência regional sobre a mulher da América Latina e Caribe organizada pela Cepal - 19H00 (até 8)

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Ex-oficial de Ruanda em julgamento no tribunal de Bruxelas por genocídio em 1994 - 06H00

HERMARINGEN (Alemanha) - Inauguração de um monumento comemorativo a Georg Elser, à margem do 80º aniversário de seu ataque a Adolf Hitler - 08H00

(*) ZWICKAU (Alemanha) - Volkswagen começa a produzir o elétrico ID 3 - 08H15

Oriente Médio e África do Norte

TEERÃ (Irã) - 40º aniversário da invasão da embaixada dos EUA e da apreensão de 52 reféns americanos -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Visita de Emmanuel Macron - (até 6)

TERÇA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados da balança comercial mensal - 11H30

Ásia-Pacífico

XANGAI (China) - China International Import Expo - (até 10)

QUARTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Egito, Etiópia e Sudão discutem polêmica represa do Nilo -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Leilões do pré-sal -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência de sentença do empresário brasileiro Fabio Tordin sobre papel no escândalo de corrupção da FIFA - 12H00

QUITO (Equador) - Fórum do Sistema Interamericano de Direitos Humanos - 12H00 (até 7)

Europa

ATENAS (Grécia) - Líder do Aurora Dourada em julgamento sobre envolvimento do partido neonazista no assassinato de 2013 de rapper antifascista -

MUNIQUE (Alemanha) - BMW divulga resultados - 05H00

MOSCOU (Rússia) - Julgamento de manifestante acusado de violência contra a polícia - 06H00

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Presidente francês Emmanuel Macron se reúne com líderes chineses -

QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2019

América

BRASÍLIA (Brasil) - STF começa a votar progressão do regime de Lula -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação/IPCA IBGE (outubro) - 09H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Chefe do FMI Kristalina Georgieva abre conferência de dois dias sobre dívida - 12H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Disney divulga resultados do 4T - 15H30

Europa

HAIA (Holanda) - TPI condenará Bosco 'Terminator' Ntaganda por crimes de guerra e crimes contra a humanidade - 07H00

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros das Finanças da Eurozona -

ISTAMBUL (Turquia) - Início do julgamento do representante turco da RSF, Onderoglu - 05H00

PARIS (França) - Conferência internacional sobre o terrorismo (CAT-CEP) - 06H00

LONDRES (Reino Unido) - Decisão de política monetária do Banco da Inglaterra, ata de reunião e relatório de inflação - 10H00

SEXTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2019

(+) MUNIQUE (Alemanha) - 80º aniversário do atentado contra Adolf Hitler -

(+) BERLIM (Alemanha) - Ursula von der Leyen fala sobre a Europa pouco antes do 30º aniversário da queda do Muro de Berlim - 16H00