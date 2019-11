Conferência do Clima será realizada em dezembro na Espanha

A conferência internacional sobre clima, a COP25, será realizada na Espanha no início de dezembro, invés do Chile, que desistiu por causa da crise social que abala o país, anunciou nesta sexta-feira a ONU.

"Temos o prazer de anunciar que o Bureau da COP concordou que a COP25 acontecerá de 2 a 13 de dezembro em Madri, Espanha", disse Patricia Espinosala, Oficial de Clima da ONU.

O presidente chileno Sebastián Piñera foi forçado a anunciar o cancelamento do evento, bem como o outro grande evento internacional a ser realizado no país sul-americano, a cúpula do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (APEC).

O anúncio de Piñera, cujo governo enfrenta distúrbios que causaram 20 mortes em quase três semanas, foi um golpe na imagem estrangeira do Chile.

Piñera anunciou paralelamente a oferta do governo interino espanhol, do socialista Pedro Sánchez, de sediar a COP, um grande evento internacional que envolve o deslocamento de até 25.000 delegados, entre membros de missões oficiais, ONGs e especialistas em meio ambiente.