Aviação francesa destrói esconderijos do Estado Islâmico no Iraque

A aviação francesa bombardeou vários esconderijos e túneis do Estado Islâmico (EI) no noroeste do Iraque na quinta-feira - anunciou a ministra francesa da Defesa, Florence Parly, nesta sexta-feira (1º).

"Ontem, a aviação francesa bombardeou vários esconderijos e túneis do Daesh [o acrônimo do EI em árabe], a quem não damos trégua", tuitou o ministro.

A operação foi realizada por uma patrulha de aeronaves de Rafale, no âmbito da operação "Chammal", a parte francesa da operação "Inherent Resolve" da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos.

O EI confirmou na quinta-feira a morte de seu chefe, Abu Bakr Al Bagdadi, cinco dias depois de o presidente americano, Donald Trump, tê-la anunciado.