Comunicado do Business Wire :Yitu Tech

A 17a International Conference on Computer Vision (ICCV 2019) foi realizada em Seul, Coreia do Sul, esta semana. A YITU Technology participou da conferência com as suas últimas pesquisas. Conhecida como a conferência mundial sobre visão computacional de alto nível, a ICCV é realizada a cada dois anos, dos quais os trabalhos e tópicos manifestam o mais alto nível de pesquisa e tendência de crescimento técnico no campo da visão computacional.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191101005428/pt/

YITU AI chip QuestCore TM (Photo: Business Wire)

Como uma empresa com liderança global em inteligência artificial, a YITU sempre esteve na vanguarda das inovações em inteligência artificial. De 29 de outubro a 1o de novembro, os pesquisadores de IA da YITU apresentam as descobertas de suas pesquisas e práticas industriais atualizadas na ICCV 2019, incluindo o QuestCoreTM, um chip de inteligência artificial de nuvem, desenvolvido pela YITU, para se comunicar e aprender com várias comunidades de pesquisa.

"O pico do desempenho do algoritmo de inteligência artificial se deslocou do ambiente acadêmico para a indústria", disse o Dr. Yan Shuicheng, diretor de tecnologia da YITU, "O setor acadêmico e industrial precisam de uma cooperação aprofundada para melhorar o aumento do desempenho máximo de todo o algoritmo ecológico da IA."

Como um estudioso mundialmente conhecido em visão computacional e aprendizado de máquina, o Dr. Yan ingressou na YITU em agosto deste ano, sendo que a forte força de P&D; e engenharia da empresa é um dos motivos importantes para o seu ingresso. O Dr. Yan, como pesquisador do IEEE, pesquisador do IAPR e distinto cientista da ACM, publicou mais de 600 artigos nas principais revistas e conferências científicas internacionais, com mais de 40 mil citações, índice H 98.

YITU lançou o seu chip autodesenvolvido de IA para a nuvem, o QuestCoreTM, em maio de 2019. Integrado com o seu algoritmo de IA de classe mundial e a filosofia avançada de design de chips, ele é, até agora, o chip de análise de vídeo mais inteligente e econômico do mundo. Este chip indica uma prática bem-sucedida da YITU de seguir a forte tendência de integração entre os algoritmos de inteligência artificial e o design do chip. Realizações relevantes também são exibidas na ICCV 2019.

De acordo com os dados da Tsinghua University, os aplicativos de visão computacional representaram quase 35% do total de aplicativos de inteligência artificial em 2019 e se tornaram um importante apoio para o desenvolvimento de várias indústrias.

A YITU está construindo o Visual Computing National New Generation Artificial Intelligence Open Innovation Platforman, uma infraestrutura nacional de IA, para se alinhar aos desenvolvedores de algoritmos, chips e produtos e fornecer serviços de otimização de toda a cadeia, abrangendo o algoritmo, o chip e toda a cadeia de ferramentas.

"Vamos ajudar a melhorar o desempenho geral da solução da indústria inteligente de computação visual", disse o Dr. Yan Shuicheng. "Ajudar a integrar a experiência de desenvolvimento e do conhecimento do domínio e promover a inovação e a cooperação industrial."

Sobre a YITU

A YITU Technology é uma das poucas startups do mundo que foi pioneira em muitas tecnologias inovadoras em vários campos essenciais da inteligência artificial (IA), como a visão computacional, o reconhecimento da fala, o processamento de linguagem natural, a tomada de decisão inteligente e os chips de IA.

A YITU Technology se dedica ao avanço das tecnologias inovadoras em IA. Alimentado por algoritmos de inteligência artificial de classe mundial, o chip de AI desenvolvido pela YITU, o QuestCore?, pode ser aplicado a vários cenários para oferecer soluções econômicas e competitivas ao mercado. A YITU é a única empresa no mundo inteiro a ser premiada três vezes com o campeonato no teste de fornecedor de reconhecimento facial pelo National Institute of Standards and Technology (NIST), assim como o primeiro lugar no teste realizado pelo Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA). A tecnologia de reconhecimento de fala desenvolvida pela YITU foi testada para ser a melhor da categoria para o idioma mandarim. Nature Medicine, uma importante revista acadêmica, publicou, em fevereiro, sobre a inovação mais recente da YITU em tecnologia de diagnóstico pediátrico inteligente com base em NLP, que foi até agora o artigo de mais alto nível no campo da pesquisa em inteligência artificial na China.

Ao potencializar a tecnologia inovadora de IA, a YITU capacita diversos setores. A empresa fornece tecnologias e produtos inovadores com liderança mundial em vários setores, incluindo os de cidade inteligente, finanças inteligentes, assistência médica inteligente, varejo inteligente, chips de IA e produtos farmacêuticos de inteligência artificial. A YITU é, até o momento, a única empresa de IA em todo o país capaz de fornecer tecnologia de gerenciamento inteligente para megacidades e condições complexas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191101005428/pt/

Yitu Tech Nome de contato: Alice Deng Tel.: 021 - 52559588 E-mail:media@yitu-inc.com Site: https://www.yitutech.com/en

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.