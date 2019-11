A atividade do setor manufatureiro continuou a se contrair em outubro nos Estados Unidos, mas em um ritmo mais lento que no mês anterior, segundo o índice da associação profissional do ISM.

O índice ISM ganhou 0,5 ponto percentual em relação a setembro, atingindo 48,3% em outubro.

Os analistas esperavam um número um pouco melhor de 48,7%.

Abaixo de 50%, o índice ISM mostra uma contração.