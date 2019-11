Fernández, ou Fernández: a incógnita sobre quem governará a Argentina

O peronista de centro esquerda Alberto Fernández será, a partir de dezembro, presidente da Argentina. Após sua vitória, porém, a incógnita sobre quem governará o país permanece: Alberto, ou sua vice-presidente, a ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner?

Altos responsáveis próximos a Alberto Fernández garantiram que ele é que vai liderar o país, a partir de sua posse em 10 de dezembro.

"Cristina não está no processo de disputa do poder", disseram à AFP. O próximo presidente - asseguram - é quem está por trás da composição do futuro gabinete.

"A gestão estará sob sua responsabilidade", afirmaram, ressaltando que "a relação entre eles é muito boa".

Mesmo Cristina Kirchner, uma mulher de personalidade forte e com grande peso em um setor do peronismo, não estará na Argentina nos próximos dias, cruciais para a configuração da equipe de governo.

Após a vitória eleitoral, a ex-presidente (2007-2015) pediu autorização para viajar nesta sexta-feira para Cuba. Sua filha, Florencia, está em tratamento por problemas de saúde. Cristina volta em 11 de novembro.

- Presidente-marionete? -

A incerteza recorda a situação na Rússia, quando se dizia que era Vladimir Putin, então primeiro-ministro, que governava dos bastidores no governo de Dmitri Medveded. Putin, de novo presidente, havia designado Medveded candidato a presidente, já que em 2008 estava impedido de lançar sua reeleição.

Pessoas próximas e analistas destacam que Alberto Fernández, um advogado de 60 anos com vasta carreira política, nunca poderá ser uma "marionete", como apontaram seus críticos durante a campanha eleitoral na qual competiu com o presidente liberal Mauricio Macri.

"Alberto parou Cristina Fernández de Kirchner em 2008 e renunciou. Cristina Kirchner não conseguiu controlá-lo à época, e muito menos conseguirá agora", apontou o analista político Raúl Aragón.

"No imaginário coletivo, há uma parcela da população que acredita que vai ser Cristina que vai governar, e outra, que vai ser ele. Mas, nos últimos dias, cresceu a parcela que acha que será ele. Ele foi visto mais solto, com mais presença midiática, mais autônomo", disse o sociólogo e consultor Ricardo Rouvier.

- "Agora é sua vez" -

São muitos os analistas que classificam como "brilhante" a estratégia de Cristina Kirchner de designar Alberto para liderar a fórmula do peronismo opositor e ficar relegada à Vice-Presidência.

Fernández conseguiu reunificar as correntes do peronismo em disputa durante a campanha eleitoral que se alinharam atrás dele. Isso foi considerado como seu principal capital político, junto com o apoio dos governadores, que estendem seu alcance territorial neste país federal.

"Um dia, Cristina me chamou e me disse: 'agora é sua vez'", contou Fernández no ato de encerramento de campanha. "Obrigado, Cristina, pela confiança", acrescentou.

Segundo analistas, quem tomará as decisões será ele.

"Não vejo uma disputa que ponha a governabilidade em perigo", opinou Rouvier, ressaltando, contudo, que "Alberto tem muitas frentes e deverá levar a experiência de Cristina em consideração".