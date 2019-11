Nenhum país estrangeiro deve impor sua opinião aos manifestantes no Iraque, afirma aiatolá

O grande aiatolá Ali Sistani, a principal autoridade religiosa do Iraque, advertiu nesta sexta-feira que nenhuma "parte regional ou internacional pode impor sua opinião" aos manifestantes em um país no qual Irã e Estados Unidos desejam ganhar influência.

O grande aiatolá pediu às "autoridades competentes que não usem as forças de combate contra manifestantes pacíficos", para evitar levar o país "ao abismo das matanças internas".

O apelo de Sistani acontece após um mês protestos para pedir a queda do regime, com manifestações marcadas pela violência e a morte de 250 pessoas nas ruas, no momento em que diferentes facções armadas iraquianas tentam demonstrar força.