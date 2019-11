A China anunciou nesta sexta-feira que pretende "melhorar" o processo de designação do chefe do Executivo de Hong Kong, uma das reivindicações de manifestantes, depois de cinco meses de protestos pró-democracia no território semiautônomo.

O regime do presidente Xi Jinping não detalhou como pretende atuar para "melhorar" o sistema nem se a mudança implicará um processo mais democrático, como exigem os manifestantes.

Shen Chunyao, alto funcionário do Escritório de Assuntos de Hong Kong e Macau do governo chinês, declarou em uma entrevista coletiva que os dirigentes comunistas, reunidos a portas fechadas esta semana, também decidiram "melhorar" o sistema jurídico de Hong Kong "para preservar a segurança nacional".

Hong Kong é uma ex-colônia britânica que foi devolvida à China em 1997. O território, em virtude de sua "Lei Fundamental" (a Constituição regional), tem uma grande autonomia e liberdades desconhecidas na China continental: liberdade de expressão e de manifestação e justiça independente.

Mas a região é cenário desde o início de junho de manifestações praticamente diárias e cada vez mais violentas, para denunciar o que se considera uma crescente interferência da China e exigir reformas democráticas.

Os manifestantes reclamam, entre outras coisas, eleições por sufrágio universal direto para o cargo de chefe de Executivo de Hong Kong, atualmente nomeado por um colégio de 1.200 grandes eleitores vinculado a Pequim.