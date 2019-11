Comunicado do Business Wire :MATRIXX Software, Inc.

MATRIXX Software, uma potência de inovação comprometida com a transformação do comércio global, apresentou hoje a primeira plataforma de comércio digital 5G do setor, incluindo um sistema de cobrança convergente (Converged Charging System, CCS) compatível com 5G 3GPP.

Conforme o 5G é lançado, os prestadores de serviços de comunicação (Communication Service Providers, CSPs) estão transformando seu legado de sistemas de faturamento e cobrança, garantindo a possibilidade de monetizar totalmente seus investimentos em rede entre consumidores e empresas, aproveitando os dispositivos emergentes e a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT). Agora, os CSPs precisam de soluções prontas para 5G, para que possam introduzir novos serviços e modelos de negócios de maneira rápida e fácil, uma necessidade em mercados competitivos e imprescindível para a implantação do 5G em larga escala.

"A implementação da solução pronta para 5G da MATRIXX oferece às operadoras uma vantagem em embalagens e preços inovadores, antes das implementações independentes do 5G", explicou Marc Price, diretor de tecnologia da MATRIXX. "A MATRIXX está trabalhando com as operadoras para planejar implantações autônomas 5G, onde os serviços 5G exigirão a agilidade de uma plataforma de comércio digital nativa na nuvem".

A MATRIXX Software está na vanguarda para permitir que os CSPs lancem rapidamente novos serviços e fomentem a agilidade da rede com uma abordagem totalmente digital e voltada para o produto. Usando a plataforma MATRIXX Digital Commerce, muitos CSPs líderes, incluindo Telstra, Swisscom, Orange Poland, Vodafone da Nova Zelândia, Ooredoo e Zain, ganharam força e participação de mercado ao atualizar rapidamente suas plataformas de monetização e lançar novos modelos de negócios e ofertas de serviços.

"Um mecanismo de cobrança elástico com arquitetura ágil e suporte a interfaces padronizadas é fundamental para a monetização efetiva de novos serviços habilitados pelo 5G", disse John Abraham, analista principal da Analysys Mason. "A MATRIXX tem uma plataforma de monetização bem-conceituada, posicionada favoravelmente para dar suporte aos novos casos de uso de 5G dos CSPs".

A recém-lançada plataforma MATRIXX Digital Commerce oferece eficiência operacional e benefícios de custo aproveitando microsserviços e contêineres estruturados com o Kubernetes. Ela tem componentes de código aberto da Cloud Native Computing Foundation (CNCF) com vantagens de escala na internet, permitindo independência de plataforma.

Ele também suporta todo o espectro de monetização nas redes 3G, 4G e 5G, fornecendo uma plataforma única na qual as operadoras podem padronizar suas ofertas enquanto simplificam sua infraestrutura de TI. A extrema escalabilidade, juntamente com a configurabilidade comercial da plataforma MATRIXX Digital Commerce, permite novos casos de uso que exigem latência ultrabaixa e fatias de rede dinâmicas, incluindo Acordos de Nível de Serviço (Service Level Agreements, SLAs) com tamanho e preços certos.

Esta versão mais recente da versão da plataforma MATRIXX Digital Commerce suporta:

-- Autocura

-- Cobrança convergente 5G compatível com 3GPP (CHF/CCS)

-- Arquitetura baseada em serviços 5G (Services Based Architecture, SBA) compatível com 3GPP

-- Processamento de transações em tempo real para todos os eventos de rede e compromissos de canal digital com uma latência média inferior a 10 ms

-- Escalabilidade incomparável com uma arquitetura nativa de nuvem que suporta o processamento de transações stateful para todos os eventos

Com a plataforma MATRIXX Digital Commerce, os CSPs podem oferecer suporte a ofertas dinâmicas e personalizadas em uma ampla variedade de casos de uso, como:

-- Banda larga móvel aprimorada - Permite que os consumidores acessem a velocidade de rede mais rápida quando mais precisam, por exemplo, baixando um filme em 4K UHD em segundos antes de embarcar em um voo.

-- Jogos baseados em nuvem - Fornece recursos de computação baseados em nuvem combinados com conectividade de alta velocidade e baixa latência para oferecer experiências de jogos ricas a um público muito mais amplo.

-- Conectividade da IoT do consumidor - Incentiva os usuários a conectarem todos os seus dispositivos SIM e eSIM por meio de descontos para vários dispositivos, saldos compartilhados, alertas em tempo real e controles de uso.

-- Hipersegmentação de serviços - Fornece novas proposições de serviço que atendam a segmentos específicos que podem ser criados rapidamente, dimensionados para atender à demanda e retirados quando não forem mais necessários.

-- Conectividade da IoT corporativa - Capacita empresas com soluções que fornecem diagnósticos em tempo real do produto, telemetria e outros casos de uso da máquina para a nuvem.

Projetada e construída para a era moderna, a premiada e multipatenteada plataforma MATRIXX Digital Commerce permite a primeira reinvenção digital das empresas de comunicação. Aproveitando uma arquitetura nativa da nuvem, ela permite que as operadoras escalem uma nova geração de serviços de maneira rápida e eficaz, garantindo a alta disponibilidade dos sistemas distribuídos. Criada em escala para serviços digitais, 5G e IoT, a plataforma MATRIXX Digital Commerce fornece às operadoras a agilidade e a elasticidade necessárias para competir e vencer agora e no futuro.

A MATRIXX Software fornece soluções de comércio digital nativo em nuvem de última geração que transformam a maneira como as empresas fazem negócios. Atendendo a muitas das maiores empresas de comunicações do mundo, jogadores de IoT e provedores de serviços digitais emergentes, a MATRIXX está comprometida em oferecer uma plataforma de comércio moderna que pode ser facilmente dimensionada para oferecer suporte a mercados globais e serviços baseados em consumo. Por meio de seu compromisso incansável com a excelência do produto e o sucesso do cliente, a MATRIXX capacita as empresas a se reinventarem e terem sucesso como líderes digitais.

