Começa 1º teste para a era Trump

Comunicado divulgado pela Casa Branca afirma que, com a votação de ontem na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que aprovou fase pública do processo de impeachment do presidente Donald Trump, os democratas “nada fizeram além de consagrar violações inaceitáveis ao devido processo das regras” da Casa. A câmara dos deputados aprovou por 232 votos a 196 contra as regras para a abertura formal de um inquérito de impeachment contra Donald Trump. Na prática, a medida formaliza a investigação contra o presidente e o coloca em situação delicada numa primeira batalha, que pode interferirá em seus planos de se reeleger.





“Os democratas querem dar um veredicto sem dar ao governo a chance de montar uma defesa. Isso é injusto, inconstitucional e fundamentalmente antiamericano”, reagiu a Casa Branca. A presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, defendeu o processo do impeachment e afirmou que é dever dos parlamentares proteger a Constituição americana.





“O que está em jogo não é nada menos do que a nossa democracia”, disse Nancy Pelosi. O líder da minoria republicana na Câmara, Kevin McCarty, disse que o presidente não cometeu nenhum crime passível de impeachment. “Os democratas estão assustados porque não podem derrotá-lo nas urnas”, disse.





O comunicado diz que a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi (Califórnia), e o presidente do Comitê de Inteligência, o também democrata Adam Schiff (Massachusetts), além dos demais membros do partido, “realizaram reuniões secretas, a portas fechadas, impediram a administração de participar e agora votaram na autorização de uma segunda rodada de audiências que ainda não fornecem qualquer processo devido à administração”. Com a aprovação do processo de impedimento de Trump na Câmara, a partir de agora, as sessões serão tornadas públicas. Apenas dois democratas votaram contra a medida e todos os republicanos votaram contra.





Acordo em jogo





O Congresso dos Estados Unidos avança para a ratificação do novo Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês), em meio à investigação para um processo de impeachment do presidente Donald Trump, garantiu a presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi. O futuro do USMCA, que deve renovar o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), em vigor desde 1994, continua em suspenso um ano após sua assinatura. Até o momento, foi confirmado apenas pelo Senado mexicano.





Pelosi afirmou que o Congresso está “legislando”, além de “investigando”. E disse que a aprovação do USMCA parece mais próxima. “Estamos avançando no acordo comercial USMCA, fazendo progressos todos os dias”, declarou a democrata, em entrevista coletiva antes da votação das regras do procedimento que pode levar ao impeachment de Trump.





“Sou otimista que estamos no caminho para o sim e que logo chegaremos a uma conclusão sobre isso”, acrescentou, referindo-se ao acordo. No início do mês, Pelosi informou que os congressistas trabalhavam com funcionários do governo Trump nessa direção.





Embora o México tenha ratificado o USMCA e o trâmite de confirmação tenha avançado no Canadá, os democratas alegam que as reformas nas regulações em vigor para os trabalhadores mexicanos – destinadas a proteger a indústria americana da concorrência desleal – são insuficientes até agora.