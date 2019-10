Turquia liberta 18 soldados sírios

A Turquia libertou nesta quinta-feira 18 soldados do regime sírio que suas forças haviam capturado no nordeste da Síria, informou o ministério turco da Defesa.

"Dezoito membros do regime [sírio] capturados [...] a sudeste de Ras al Aín em 29 de outubro foram entregues como resultado da coordenação com as autoridades da Federação Russa", revelou o ministério turco no Twitter.

Ancara já havia informado nesta quinta-feira que discutia com Moscou a libertação dos 18 militares.

No dia 9 de outubro, a Turquia lançou uma ofensiva contra a milícia curda das Unidades de Defesa Popular (YPG), que considera um grupo "terrorista".

Os curdos foram fundamentais na luta dos países ocidentais contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

Após a ofensiva turca, as YPG pediram ajuda ao regime de Damasco, que enviou soldados a alguns setores da fronteira com a Turquia.

A Turquia apoia os grupos rebeldes sírios que tentaram derrubar o governo de Bashar Al-Assad, apoiado pelos russos.

Mas Ancara e Moscou reforçaram sua cooperação envolvendo a guerra síria, e o governo turco parece agora mais preocupado em deter as atividades das forças curdas do que facilitar a saída de Al-Assad.