Preço da gasolina começa a ser liberado na Argentina com alta de 5%

O preço da gasolina na Argentina, congelado desde meados de agosto, começará a ser liberado a partir de meia-noite desta quinta-feira, até 14 de novembro, com um primeiro aumento de 5%, anunciou a Secretaria de Energia.

O congelamento do preço da gasolina e do diesel foi decretado pelo governo do presidente liberal Mauricio Macri durante um período de 90 dias dentro de uma série de medidas para conter a inflação.

Contudo, em setembro foi autorizado um aumento de 4%, devido à volatilidade que afetou o mercado internacional após um ataque contra as infraestruturas petroleiras da Arábia Saudita.

Estima-se que em novembro pode haver outro aumento de 5% e em dezembro, outro de mais 10%.

O preço médio da gasolina na cidade de Buenos Aires é de 46,5 pesos (0,73 dólar) por litro.

A Argentina está em recessão desde 2018, com uma alta inflação (37,7% até setembro) e aumento da pobreza (35,4%).