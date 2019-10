Trump: Brexit de Boris Johnson não permite acordo comercial com EUA

O presidente americano, Donald Trump, considerou, nesta quinta-feira (31), que o acordo do Brexit negociado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, não permitirá um tratado comercial com os Estados Unidos - conforme entrevista ao eurófobo Nigel Farage na rádio britânica LBC.

"Para ser sincero com você, com este acordo, sob alguns aspectos, você não pode (fazer comércio). Não podemos fazer um acordo comercial com o Reino Unido", declarou Trump, que até então prometia ao país um "acordo magnífico".