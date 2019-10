Câmara dos EUA formaliza inquérito de impeachment contra Trump

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou por 232 votos a 196 as regras para a abertura formal de um inquérito de impeachment contra Donald Trump. Na prática, a medida formaliza a investigação contra o presidente.



Com isso, a partir de agora, as sessões serão tornadas públicas. Apenas dois democratas votaram contra a medida e todos os republicanos votaram contra.

A presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, defendeu o processo do impeachment e afirmou que é dever dos parlamentares proteger a Constituição americana.



"O que está em jogo não é nada menos do que a nossa democracia", disse.



O líder da minoria republicana na Câmara, Kevin McCarty, disse que o presidente não cometeu nenhum crime passível de impeachment.



"Os democratas estão assustados porque não podem derrotá-lo nas urnas", disse.



A Casa Branca, por sua vez, acusou os democratas de não respeitar o devido processo legal nas investigações preliminares. (Com agências internacionais)