Estado Islâmico confirma a morte de seu líder e pede vingança

O grupo do Estado Islâmico (EI) pediu nesta quinta-feira que a morte de seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi, que se suicidou no domingo em uma operação americana no norte da Síria, seja vingada.

O pedido foi feito por Abu Hamza al-Quraishi, apresentada como porta-voz do EI.

O grupo confirmou assim a morte de Al-Baghdadi e também anunciou a nomeação de seu sucessor, chamado Abu Ibrahim Al-Hachimi Al-Qurachi.

"Ó muçulmanos, ó Mujahedines, soldados do EI... lamentamos o comandante dos fieis Abu Bakr al-Baghdadi", afirma o grupo em uma mensagem de áudio postada no aplicativo Telegram.