Câmara de Representantes formaliza processo de impeachment de Trump

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos votou, nesta quinta-feira (31), a favor de avançar no processo de investigação para um processo de impeachment do presidente Donald Trump, estabelecendo um marco legal que permitirá aos congressistas interrogar publicamente as testemunhas convocadas.

"Hoje a Câmara tomou o seguinte passo, estabelecendo os processos para audiências abertas, conduzidas pela Comissão de Inteligência da Câmara, para que o público possa ver os dados por si mesmo", declarou, antes da votação, a presidente da Casa, a democrata Nancy Pelosi.