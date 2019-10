Partido Comunista Chinês promete proteger autonomia de Hong Kong

O Partido Comunista Chinês (PCC) concluiu nesta quinta-feira (31) uma importante reunião, durante a qual, entre outras coisas, prometeu proteger a estabilidade e a autonomia de Hong Kong.

Essa decisão acontece em um momento em que o território é severamente abalado, desde junho, por manifestações pró-democracia que denunciam interferências de Pequim em seus assuntos internos.

A quarta sessão plenária do 19º Comitê Central do PCC ocorre a portas fechadas e, nesta ocasião, reuniu os quatro líderes comunistas mais poderosos do país por quatro dias em Pequim.

Esta reunião do Comitê Central, a primeira desde fevereiro de 2018, ocorreu em um momento em que o presidente chinês (também secretário-geral do PCC), Xi Jinping, enfrenta vários desafios: a desaceleração econômica, a guerra comercial com os Estados Unidos e as manifestações em Hong Kong.

Em um extenso comunicado à imprensa publicado pela agência de notícias oficial chinesa, Xinhua, o PCC admite que o país "enfrenta uma situação complexa, com um aumento significativo nos riscos internos e externos".

Ex-colônia britânica devolvida à China em 1997, Hong Kong goza, graças à sua "Lei Fundamental" (constituição regional), de grande autonomia e liberdades desconhecidas na China continental, como liberdade de expressão e de manifestação, bem como Justiça independente.

Desde o início de junho, o território tem sido palco de protestos quase diários e cada vez mais violentos, nos quais os manifestantes denunciam a crescente interferência de Pequim e exigem reformas democráticas no território.

"Devemos governar a região administrativa especial de Hong Kong (...) no respeito estrito da Constituição (chinesa) e da Lei Fundamental (...) protegendo a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong a longo prazo", acrescenta o comunicado divulgado pela Xinhua.