Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), uma das principais provedoras de serviços de nuvem para vídeo, anunciou hoje a disponibilidade geral do Brightcove Beacon?, uma nova plataforma OTT com base em SaaS. O Brightcove Beacon permite que os clientes ofereçam experiências cativantes de OTT em vários dispositivos, com a flexibilidade de múltiplos modelos de monetização para atender a qualquer necessidade comercial.

À medida que os consumidores continuam a mudar os seus hábitos de visualização, as emissoras, proprietários de conteúdo e provedores de TV paga buscam novos modelos de negócios e tecnologia, em um esforço para permanecer relevantes aos seus públicos. A lista em expansão contínua de dispositivos de visualização é um desafio para muitos proprietários de conteúdo; e o Brightcove Beacon soluciona isso, ao permitir que os clientes lancem o conteúdo em várias plataformas simultaneamente. Além disso, com vários caminhos para monetização, incluindo modelos de publicidade, assinatura, freemium e autenticação, o Brightcove Beacon ajuda os clientes a iniciar e monetizar conteúdo de vídeo em dispositivos móveis, Web, TV conectada e Smart TV, tudo em uma única plataforma.

O Brightcove Beacon permite que clientes de todos os setores entreguem conteúdo em vários dispositivos e plataformas para aumentar o alcance do público. Com o Brightcove Beacon, os clientes novos e existentes podem ver a vantagem de se lançar rapidamente vários aplicativos em plataformas e dispositivos, com o benefício adicional de permanecerem atualizados com os mais recentes requisitos da loja de aplicativos.

"Lançamos a nossa primeira comunidade online em 2012, usando o Brightcove Video Cloud, com o objetivo de nos tornarmos um fornecedor com liderança em instrução digital on-line através de um modelo de assinatura paga. Nossas instruções do tipo "Como fazer" estão centradas em aprendizado e hobbies ao longo da vida e alcançam membros em mais de 150 países", disse Jim Kopp, vice-presidente executivo e gerente geral de Negócios Digitais na TN Marketing. "Agora, com onze comunidades on-line concentradas em envolver as pessoas em suas paixões e enquanto mais consumidores cortam o cordão umbilical e se voltam para os dispositivos de streaming com base em aplicativos, como o Roku e a Amazon Fire TV, vemos a oportunidade de evoluir ainda mais a entrega de vídeos para que se alinhem aos novos comportamentos e preferências de visualização. O Brightcove Beacon nos permite fazer isso de forma rápida, fácil e com a tecnologia mais recente na vanguarda da indústria de streaming de vídeo."

O Brightcove Beacon também oferece suporte aos modelos flexíveis de monetização ao permitir que os clientes vejam o valor do seu conteúdo, de uma maneira que funcione melhor para os seus negócios, e proporciona mais opções para os parceiros de publicidade alcançarem os visualizadores.

"Queremos garantir o fornecimento contínuo de produtos fáceis de usar e conteúdo envolvente relacionado ao clima aos nossos visualizadores", disse Naomi Lipowski, diretora de IPTV & TV Apps da Pelmorex Corp. (controladora da The Network Weather e MétéoMédia). "À medida que continuamos a expandir os nossos serviços em mais plataformas para oferecer valor adicional aos nossos visualizadores e anunciantes, é essencial ter recursos OTT entre os dispositivos. A solução Brightcove Beacon nos permite proporcionar de maneira eficiente uma experiência de visualização de alta qualidade em vários dispositivos aos nossos visualizadores, além de criar mais oportunidades para os nossos parceiros de publicidade atingirem a demografia do seu público-alvo."

Além disso, o Brightcove Beacon ajuda os clientes a dimensionar os seus negócios de maneira econômica para alcançar, mais rapidamente do que nunca, visualizadores nos dispositivos e plataformas de sua preferência. Ao utilizar o Brightcove Beacon, os clientes podem se concentrar em garantir o que os visualizadores de conteúdo desejam.

"Alguns anos atrás, observamos que havia uma oportunidade significativa de atingir um público global mais amplo com o uso da tecnologia OTT, mas a nossa empresa foi construída em torno da TV e do cabo tradicionais", disse Michael Stonecypher, vice-presidente de Mídia/Transmissão Digital na Christian Broadcasting Network. "O nosso objetivo era criar uma presença digital consistente e amigável, de maneira simples e econômica, sem a necessidade de desviar recursos da empresa da produção do conteúdo que os nossos visualizadores desejam. O Brightcove Beacon nos permitiu oferecer um serviço OTT em grande escala, que utiliza os sistemas existentes, sem precisar expandir a nossa equipe. Atualmente, o OTT é uma área de crescimento significativa para a CBN, e o Brightcove Beacon nos ajudará a acompanhar o ritmo das demandas em evolução dos nossos visualizadores."

Conforme mencionado no Brightcove Video Index, a ascensão da tecnologia digital chegou para ficar, com 53% das visualizações globais de vídeo começando em dispositivos móveis, smartphones e tablets. O papel que os dispositivos móveis desempenham no consumo de vídeo é mais predominante do que nunca e as empresas precisam transmitir o conteúdo aos visualizadores, onde quer que estejam consumindo o conteúdo.

"Estamos muito satisfeitos de ver os nossos clientes lançarem conteúdo de maneira rápida e fácil em dispositivos e plataformas com o Brightcove Beacon", disse Charles Chu, diretor de produto na Brightcove. "O cenário OTT está evoluindo e não é mais uma solução de tamanho único para todas as categorias; os visualizadores aumentaram as suas expectativas e o apetite por assistir vídeos, enquanto consomem conteúdo em uma lista crescente de dispositivos. O Brightcove Beacon ajuda os clientes a atrair novos visualizadores em mais dispositivos e a expandir a sua capacidade para proteger e monetizar o conteúdo de vídeo. Para a TN Marketing, Pelmorex e CBN, o Brightcove Beacon é a plataforma flexível que atende às suas necessidades e estamos entusiasmados em fazer parceria com as três empresas, enquanto elas trabalham para expandir o alcance, monetizar, dimensionar e entrar no mercado rapidamente com novos aplicativos."

Sobre a TN Marketing

A TN Marketing é um serviço global de streaming de vídeo com foco na criação de comunidades, que envolve as pessoas com suas paixões. A sua instrução do tipo "Como fazer", centrada em hobbies ao longo da vida, alcança membros em mais de 150 países. A TN Marketing é um serviço com liderança em streaming de vídeo, que tem como foco o desenvolvimento de conteúdo instrucional do tipo "Como fazer", do nível iniciante até o avançado. Com onze propriedades de marcas digitais, um grande número de especialistas no assunto e quase duas mil horas de conteúdo instrucional próprio, a TN Marketing oferece conteúdo atraente aos seus assinantes e visitantes on-line todos os dias.

Sobre a Pelmorex Weather Networks

A Pelmorex Weather Networks, uma divisão da Pelmorex Corp., é uma importante provedora internacional de serviços de informações relacionadas ao clima. Ela atua na América do Norte, Europa e América Latina com as suas marcas The Weather Network, MétéoMédia, Eltiempo.es, Otempo.pt e Clima. A Weather Network e sua contraparte francesa MétéoMédia são os serviços meteorológicos e de informações mais populares do Canadá em aplicativos de TV, Web e móveis. Eltiempo é o principal provedor de informações meteorológicas de várias plataformas da Espanha. A Pelmorex também opera o National Alert Aggregation and Dissemination System do Canadá, que agrega e distribui alertas de emergência emitidos por agências governamentais autorizadas, uma parte do Alert Ready.

Sobre a Christian Broadcasting Network

Fundada em 1960, a Christian Broadcasting Network (CBN) é uma empresa global de multimídia como foco na evangelização e ajuda humanitária. Produzindo programação de televisão distribuída via cabo, transmissão, satélite e Internet, a CBN é um dos maiores ministérios cristãos do mundo, que leva a sua mensagem de esperança a 159 países e territórios, com programas e conteúdos traduzidos em 85 idiomas. O programa de televisão da CBN inclui o The 700 Club, uma das séries de televisão mais antigas da América, assim como a CBN News, uma organização internacional de notícias, sem fins lucrativos, que oferece programação 24 horas por transmissão, cabo, satélite e streaming.

Sobre a Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV) é uma das principais provedoras globais de soluções de nuvem poderosas para gerenciar, transmitir e monetizar experiências de vídeo em todas as telas. Pioneira no mundo do vídeo on-line, desde a fundação da empresa em 2004, a Brightcove oferece tecnologias premiadas, serviços incomparáveis, amplo ecossistema de parceiros e escala global comprovada que ajudaram milhares de empresas em mais de 70 países a obter melhores resultados comerciais com vídeo. Para saber mais www.brightcove.com.

