Premiê acusa oposição pelo Brexit não ter acontecido em 31 de outubro

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se defendeu nesta quinta-feira pela não realização do do Brexit na data prevista, neste dia 31 de outubro, e acusou o líder da oposição trabalhista de ter impedido o seu objetivo, no início da campanha para as legislativas de dezembro.

Johnson chegou ao poder em julho com a promessa de que concretizar o Brexit "aconteça o que acontecer" em 31 de outubro.

Ele chegou a afirmar que preferia estar "morto em uma vala" a solicitar um novo adiamento.

Mas se viu obrigado a ceder e a pedir aos europeus uma nova data, já que o acordo de divórcio negociado com Bruxelas foi rejeitado no Parlamento britânico.

"Hoje deveria ter sido o dia em que o Brexit seria realizado e finalmente deixaríamos a UE", disse Johnson antes de visitar uma escola, um hospital e uma delegacia de polícia, locais que dão uma ideia dos temas que deve abordar na campanha para as eleições legislativas de 12 de dezembro, as terceiras no país em quatro anos.

Johnson culpou o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, por não ter cumprido a promessa de deixar o bloco.

"Apesar do excelente novo acordo que alcancei com a UE, Jeremy Corbyn se opôs que este acontecesse e preferiu mais indecisão, mais adiamentos e mais incerteza para famílias e empresas", acrescentou o chefe de Governo conservador.

"O Parlamento falhou claramente na hora de fazer o Brexit", declarou na mesma linha o ministro dos Transporte, Grant Shapps, à BBC.

"Boris Johnson fez tudo que estava a seu alcance para convencer o Parlamento (...) mas a realidade é que o Parlamento fez tudo para que (o Brexit) não acontecesse", completou.

Corbyn rejeitou as acusações do chefe de Governo. "Boris Johnson passou meses prometendo que deixaríamos a UE hoje. Ele é o único responsável por isto não ter acontecido", comentou no Twitter.

Os trabalhistas esperam negociar seu próprio acordo antes de submetê-lo a um referendo. "O Partido Trabalhista resolverá o Brexit dando a última palavra ao povo em um prazo de seis meses, para que possa escolher entre um acordo de divórcio confiável e permanecer dentro (da UE). E nós cumpriremos o que for decidido", prometeu Corbyn.

Para superar o beco sem saída do Brexit, que paralisa o Reino Unido desde o referendo em que 52% dos britânicos votaram a favor de abandonar a UE, o Parlamento britânico decidiu na terça-feira convocar legislativas antecipadas.

Mais do que falar sobre a saída da UE, Corbyn tentará se apresentar como um defensor do povo contra as "elites", depois de anos de austeridade de governos conservadores.

"Esta eleição é uma oportunidade única de transformar nosso país, lutar contra os interesses estabelecidos que impedem que as pessoas avancem e garantir que nenhuma comunidade seja esquecida", afirmou uma fonte trabalhista.

Mais de 60 deputados já anunciaram que não disputarão as eleições, incluindo vários conservadores moderados, como por exemplo a ministra da Cultura, Nicky Morgan, que explicou sua decisão pelos insultos e ameaças que recebe no exercício do cargo.