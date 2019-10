Peugeot e Fiat-Chrysler iniciam projeto de fusão e prometem não fechar fábricas

(foto: AFP / MARCO BERTORELLO AND Joël SAGET )

O grupo francês Peugeot Sociedade Anônima (PSA) e a montadora Fiat-Chrysler (FCA), de capital italiano e americano, oficializaram nesta quinta-feira o projeto de fusão, com o objetivo de criar a quarta maior empresa do mundo do setor de automóveis, e prometeram não fechar nenhuma fábrica.





Os dois grupos anunciaram um acordo, aprovado por unanimidade por seus respectivos conselhos de administração, para uma fusão entre iguais.





O acordo definitivo pode ser anunciado nas próximas semanas, destacaram as empresas em um comunicado conjunto.

A nova empresa, com vendas de 8,7 milhões de veículos por ano, teria sede na Holanda e seria o quarto maior grupo mundial do setor, atrás da Volkswagen, da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi e da Toyota.





PSA e Fiat-Chrysler prometem uma divisão a 50% do capital entre os acionistas dos dois grupos.





O conselho de administração também manteria o equilíbrio, com cinco membros nomeados pela Fiat-Chrysler, outros cincos pela PSA e o 11º posto para Carlos Tavares, o atual CEO da montadora francesa, que se tornaria o diretor geral do novo grupo.





Ao mesmo tempo, o conselho de administração seria comandado por John Elkann, atual presidente da Fiat-Chrysler.





No momento, o projeto parece ter a aprovação do Estado francês, proprietário dl 12% das ações da PSA, que recebeu favoravelmente a ideia, segundo o ministro da Economia Bruno le Maire.





Mas o governo ficará "especialmente atento" à manutenção dos postos de trabalho na indústria na França.





PSA e Fiat-Chrysler afirmaram que a fusão não provocará o fechamento de fábricas.





As Bolsas receberam a notícia do projeto de fusão de maneira contraditória. A ação da PSA, com cotação em Paris, operava em queda de quase 9%, enquanto em Milão o título da Fiat-Chrysler disparava quase 10% .





Na França, os representantes dos sindicatos CGT e FO no grupo PSA criticaram a decisão de instalar a nova sede na Holanda, que consideram um "brecha fiscal".



Grupos complementares





PSA e FCA calculam em 3,7 bilhões de euros por ano as sinergias que seriam criadas com a fusão. O novo grupo teria faturamento de quase 170 bilhões de euros.





No papel, os dois grupos parecem complementares. A fusão pode permitir o retorno da PSA ao mercado americano com os modelos Dodge e Jeep, enquanto a FCA poderia consolidar suas posições na Europa.





"A fusão protege potencialmente a PSA da concorrência mundial. Além disso, são dois atores muito complementares, porque a Fiat também é Chrysler, ou seja, Estados Unidos", declarou à rádio Europe 1 Agnès Pannier-Runacher, secretária de Estado francesa da Economia.





Analistas acreditam ainda que a PSA poderia contribuir com seu conhecimento sobre carros elétricos, enquanto a FCA pode apresentar carros de luxo com suas marcas Alfa Romeo e Maserati.





A criação de um novo gigante do automóvel parece inevitável no contexto de um setor em plena transformação, que enfrenta a redução da demanda e novas regulamentações.





"O que está acontecendo no mercado de automóveis será extremamente difícil. Precisamos de uma Renault ou de uma PSA extremamente sólidas", disse Pannier-Runacher





O projeto de fusão foi anunciado poucos meses depois do fracasso das negociações de aproximação entre Fiat, Chrysler e Renault, a maior empresa francesa do setor automobilístico.





O grupo italo-americano desistiu rapidamente porque não recebeu garantias da Renault.