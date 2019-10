Crescimento na Eurozona permanece estável no 3º trimestre, a +0,2%

O crescimento na zona do euro permaneceu estável no terceiro do trimestre do ano em relação ao período, mas continua sendo frágil (+0,2%), de acordo com a primeira estimativa da agência europeia de estatísticas Eurostat.

Ao mesmo tempo, a taxa de inflação caiu a 0,7% em outubro, contra 0,8% em setembro, longe da meta do Banco Central Europeu (BCE) de um índice levemente inferior a 2%.

O índice é o menor desde novembro de 2016 (0,6%).

A fragilidade do crescimento do PIB (+0,2% pelo segundo trimestre consecutivo) se explica por um contexto de desaceleração mundial da economia.

Os conflitos comerciais, assim como a incerteza sobre o Brexit, afetam a atividade, em particular nos países que mais exportam, como a Alemanha, cuja indústria está entrando em uma fase de recessão.

A taxa de desemprego permaneceu estável, a 7,5% em setembro, indicou a Eurostat, mesmo resultado registrado em agosto (número revisado).

Esta é a menor taxa dos últimos 11 anos.