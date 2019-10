A situação dos migrantes nas ilhas gregas está 'à beira da catástrofe'

A situação dos migrantes nos campos das ilhas gregas é "explosiva" e está "à beira de uma catástrofe", alertou nesta quinta-feira a comissária para os direitos humanos no Conselho da Europa, Dunja Mijatovic.

"A situação dos migrantes, incluindo os que pediram asilo, nas ilhas gregas do Mar Egeu piorou dramaticamente nos últimos 12 meses. São necessárias medidas urgentes para lidar com as terríveis condições de vida de milhares de seres humanos", disse Mijatovic a repórteres.

Desde 2016, a Grécia é a principal porta de entrada na Europa para migrantes que buscam asilo. Atualmente, cerca de 34.000 pessoas vivem em campos nas ilhas gregas, com capacidade para apenas 6.000.

O governo de direita de Kyriakos Mitsotakis, eleito em julho na Grécia, está comprometido em reforçar os controles nas fronteiras e para as concessões de asilo.

A líder europeia se mostrou horrorizada com a falta de higiene e assistência médica nesses campos superlotados em Lesbos e Samos, cujas condições são frequentemente denunciadas por defensores dos direitos humanos.

"As pessoas ficam na fila por horas para receber comida ou ir ao banheiro, quando há banheiro", disse Mijatovic.

"As autoridades gregas devem fazer algo com urgência. É uma imagem que não é típica da Europa do século XXI", acrescentou.