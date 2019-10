O crescimento na zona do euro permaneceu estável no terceiro do trimestre do ano em relação ao período, mas continua sendo frágil (+0,2%), de acordo com a primeira estimativa da agência europeia de estatísticas Eurostat.

A taxa de inflação caiu a 0,7% em outubro, contra 0,8% em setembro, longe da meta do Banco Central Europeu (BCE) de um índice levemente inferior a 2%.

A taxa de desemprego permaneceu estável, a 7,5% em setembro, mesmo resultado registrado no mês anterior.