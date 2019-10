China cita progressos nas discussões comerciais com EUA

A China afirmou nesta quinta-feira que as negociações sobre a guerra comercial com os Estados Unidos "progridem", depois que Washington indicou esperar a assinatura de um acordo parcial com Pequim nas próximas semanas.

Os negociadores chineses "mantêm uma comunicação estreita" com os colegas americanos e "as consultas progridem", afirmou um porta-voz do ministério chinês do Comércio.

"As duas partes continuarão as consultas e trabalhos de acordo com o programa previsto. Novas discussões acontecerão na sexta-feira", completou.

A imprensa chinesa afirmou que a conversa prevista é uma conferência telefônica.

China e Estados Unidos mantêm desde março de 2018 uma batalha comercial sem trégua, que provocou a imposição mútua de tarifas que superam centenas de bilhões de dólares ao ano.

No sábado, o governo chinês afirmou que as negociações para solucionar a questão estavam no bom caminho.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou recentemente que esperava a assinatura da "primeira fase" de um acordo durante a reunião de cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que estava prevista para 16 e 17 de novembro em Santiago, Chile.

Mas o governo do Chile - abalado por uma onda de protestos - anunciou na quarta-feira que não organizará o evento.

Mesmo assim, o governo americano afirmou que deseja respeitar os prazos do acordo previsto com a China.