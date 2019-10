Incêndio em trem de passageiros deixa 65 mortos no Paquistão

Ao menos 65 pessoas morreram em um incêndio em um trem de passageiros na província paquistanesa de Punjab, anunciou a ministra da Saúde da região, Yasmin Rashid.

"De acordo com as informações que recebemos do local do acidente, mais de 65 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas", afirmou Rashid.

O acidente aconteceu no distrito de Rahim Yar Khan, província de Punjab, na região central do Paquistão.

Até o momento apenas 18 corpos foram identificados, segundo a ministra.

Os feridos foram levados para os hospitais da região.

Canais de televisão exibiam imagens de diversos vagões em chamas.

"Terrível tragédia em um trem de Tezgam (nome da linha que liga as cidade de Rawalpindi e Karachi) após a explosão de um botijão de gás de um passageiro", escreveu ministra paquistanesa dos Direitos Humanos, Shireen Mazari, em sua conta no Twitter.

Os passageiros estavam cozinhando em um dos vagões do trem quando aconteceu a explosão, informou a imprensa local.