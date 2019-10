Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje que sua tecnologia de sensores térmicos Boson® foi escolhida pela Veoneer, fornecedor automotivo de nível um, para seu contrato de produção de veículo autônomo (AV) de nível quatro com uma grande montadora global, com planos de lançamento em 2021.

O sistema da Veoneer será o primeiro do mercado a apresentar várias câmeras com sensores térmicos equipadas com recursos de campo de visão estreito e angular que aumenta a segurança desse tipo de veículo. As câmeras com sensores térmicos se destacam em situações de condução em que outras tecnologias de sensores apresentam deficiência, como em condições de baixa visibilidade e alto contraste. Elas são comuns à noite, fim de tarde e começo do dia, quando há a incidência direta da luz do sol e faróis. As câmeras também ganham destaque em condições climáticas e ambientais desafiadoras, a exemplo de neblina e fumaça. Em combinação com a analítica, as câmeras com sensores térmicos podem identificar e classificar uma grande variedade de objetos comuns nas vias e são especializadas em detectar pessoas e outros seres vivos, que é a principal preocupação dos AVs.

Com capacidade de alcance até quatro vezes maior que faróis durante a noite, os sensores térmicos identificam o calor emitidos por qualquer objeto. Essa vantagem "invisível" ainda transmite informações adicionais aos pacotes atuais de sensores de AVs, melhorando a segurança e a redundância e facilitando dessa forma uma melhor tomada de decisão.

"À medida que o setor automotivo assume os enormes desafios técnicos de desenvolver veículos autônomos seguros, tecnologias de sensores avançados - como os térmicos - são necessárias para salvar vidas e oferecer melhor conhecimento situacional sob quaisquer condições", afirmou Frank Pennisi, presidente da unidade de negócios industrial da FLIR Systems. "Os núcleos dos sensores térmicos automotivos da FLIR são componentes essenciais dos sistemas e câmeras com sensores térmicos da Veoneer, e já se mostraram eficazes em centenas de milhares de veículos de passageiro até hoje. Essa escolha demonstra a qualidade dos sensores térmicos para programas de autodireção e abre caminho para posterior adoção por parte dos demais fabricantes de veículos.

Além disso, os núcleos dos sensores térmicos da FLIR estão presentes na quarta geração dos sistemas de sensores térmicos da Veoneer que serão lançados no próximo ano. Com mais de uma década de experiência no mercado automotivo, a FLIR se tornou um parceiro fundamental da Veoneer e contribui com os sistemas de alerta antecipado de automóveis produzidos pela General Motors, Volkswagen, Audi, Peugeot, BMW e Mercedes-Benz. Esse contrato recente representa uma fase nova para a FLIR e sua tecnologia de sensores térmicos que favorece os veículos autônomos e de autodireção.

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligentes para aplicações de defesa, industriais e comerciais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar profissionais a tomarem decisões mais informadas que salvam vidas e meios de subsistência. Para consultar mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

