Terremoto de 6,5 graus de magnitude sacode sul das Filipinas

Um terremoto de 6,5 graus de magnitude sacudiu nesta quinta-feira o sul das Filipinas, o segundo da mesma intensidade a abalar a região em apenas uma semana, segundo o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto abalou a ilha de Mindanao, onde na terça-feira outro tremor matou ao menos seis pessoas e deixou elevados danos materiais.

O prefeito da cidade de Tulunan, Reuel Limbungan, disse à AFP que o novo terremoto ocorreu quando o comércio se preparava para abrir as portas e as escolas começavam a receber os alunos.

"Todo mundo correu" para sair dos prédios, disse Limbungan, acrescentando que o terremoto desta quinta-feira "foi mais forte que o anterior".

Na terça-feira, outro tremor matou seis pessoas e deixou mais de 50 feridos em Mindanao.

As Filipinas fazem parte do chamado "Cinturão de Fogo", uma zona de intensa atividade sísmica que se estende do Chile ao sudeste da Ásia.