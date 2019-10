Procuradoria investiga 23 mortes em protestos no Chile

A procuradoria do Chile anunciou na noite desta quarta-feira que investiga a morte de 23 pessoas na onda de protestos que sacode o país há 12 dias, incluindo cinco por ação de agentes do estado e duas em delegacias da polícia.

"A @FiscaliadeChile mantém abertas 23 investigações por mortes ocorridas no contexto do estado de exceção", revelou a procuradoria em sua conta oficial no Twitter.

A mensagem traz uma relação dos falecidos, incluindo 16 mortos "durante a suposta comissão de crimes 'comuns'", cinco "por ação de agentes do Estado" e dois "sob custódia do Estado".

As últimas duas vítimas são dois homens que morreram em delegacias policiais, segundo a procuradoria.

As mortes ocorreram durante o estado de emergência que o presidente Sebastián Piñera decretou por nove dias, durante os quais a segurança em Santiago e em outras cidades do país ficou sob a responsabilidade das Forças Armadas.