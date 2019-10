Motim deixa seis mortos e dois feridos em presídio no México

Uma rebelião em um presídio do estado mexicano de Morelos (centro) deixou pelo menos seis mortos, nesta quarta-feira (30), entre eles o líder do cartel Jalisco Nueva Generación - informaram autoridades locais, acrescentando que duas pessoas ficaram feridas.

O secretário de governo de Morelos, Pablo Ojeda, disse à imprensa que este foi o segundo incidente em menos de 24 horas registrado na penitenciária da comunidade de Xochitepec.

Ontem, durante uma disputa pelo controle do presídio, uma pessoa morreu, e duas ficaram gravemente feridas, segundo a imprensa local.

Entre os mortos na rebelião desta quarta, estava Raymundo Isidro "el Ray", considerado um dos líderes do poderoso cartel Jalisco Nueva Generación.

"Entre as ações imediatas, em coordenação com as forças federais, informa-se que 115 elementos da Guarda Nacional e 120 elementos do Exército instalaram um cinturão de segurança no presídio", completou Ojeda.