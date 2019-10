Comunicado do Business Wire :WeWork

A We Company ("WeWork" ou a "empresa") e o SoftBank Group Corp. ("SoftBank") anunciaram hoje que a WeWork recebeu US$ 1,5 bilhão em financiamento, o que foi uma aceleração da obrigação de pagamento existente, aprovada pelos acionistas da WeWork em US$ 11,60 por ação. Em conexão com a conclusão do financiamento de US$ 1,5 bilhão do SoftBank, várias mudanças na administração entraram em vigor hoje, incluindo a reconstituição do conselho de administração da WeWork.

Como foi anunciado anteriormente, as mudanças no pagamento e administração do US$ 1,5 bilhão fazem parte de um acordo com a WeWork, que foi agora aprovado pelos acionistas da empresa, sob o qual o SoftBank fornecerá um financiamento significativo à WeWork. O pacote de financiamento inclui US$ 5 bilhões em novos financiamentos por dívida.

"Os US$ 1,5 bilhão em financiamento que a WeWork recebeu hoje do SoftBank posiciona a empresa para o futuro e destaca a convicção inabalável do Softbank nos negócios", disse Marcelo Claure, presidente executivo do conselho de diretores da WeWork. "A WeWork lidera na inovação de um setor multibilionário, e esse pacote de financiamento permite que a empresa acelere o caminho em direção à lucratividade e da geração de fluxo de caixa livre. Quero agradecer à gerência, a toda a equipe da WeWork, aos nossos membros, proprietários e comunidades no mundo inteiro pelo apoio e dedicação contínuos."

Claure acrescentou: "O investimento de alta convicção do Softbank vem com suporte operacional, assim como uma melhor administração. Com a expansão de vagas de nosso conselho de administração, antecipamos a indicação de dois diretores adicionais em breve".

Nos termos do acordo anunciado anteriormente com a WeWork e da conclusão do compromisso de pagamento acelerado de US$ 1,5 bilhão, várias mudanças na administração entram em vigor imediatamente. O conselho de administração da WeWork foi reconstituído para incluir 10 membros, inicialmente formados por:

-- Cinco diretores escolhidos pelo SoftBank ou SoftBank Vision Fund, incluindo Ron Fisher, Marcelo Claure, Steven Langman e outros dois, que serão nomeados posteriormente;

-- Dois diretores designados pelos investidores existentes, Benchmark Capital e Hony Capital, que são Bruce Dunlevie e John Zhao, respectivamente;

-- Dois diretores sem filiação com a WeWork, que são Jeff Sine e Mark Schwartz; e

-- Um diretor da comissão especial do conselho, Lew Frankfort.

Outras mudanças administrativas, que entraram em vigor hoje, incluem:

-- Marcelo Claure foi nomeado hoje presidente executivo do conselho.

-- Adam Neumann se tornou um observador do conselho e o conselho recebeu o controle de voto sobre as suas ações.

Sobre o SoftBank Group

O SoftBank Group é um agente global de tecnologia, que ambiciona promover a Revolução da Informação. O SoftBank Group é composto pela empresa controladora (holding) SoftBank Group Corp. (TOKYO:9984) e por seu portfólio global de empresas, que inclui serviços avançados de telecomunicações, Internet, IA (inteligência artificial), provedores de robótica inteligente, IoT e tecnologia de energia limpa. Em setembro de 2016, a Arm Limited, a empresa IP com liderança mundial em semicondutores, ingressou no SoftBank Group. O SoftBank Group Corp. investiu no SoftBank Vision Fund, que planeja investir até US$ 100 bilhões em negócios e tecnologias globais, que o SoftBank Vision Fund acredita que permitirão o próximo estágio da Revolução da Informação. Para saber mais, visite https://group.softbank/en/.

Sobre a WeWork

A WeWork proporciona aos membros do mundo inteiro espaço, comunidade e serviços através de ofertas físicas e virtuais. A sua missão é criar um mundo onde as pessoas trabalhem para construir uma vida e não apenas ganhar a vida. No segundo trimestre de 2019, a WeWork tinha 528 locais em mais de 111 cidades e 29 países. Nossas 527.000 associações representam empresas globais em vários setores, incluindo 38% da Global Fortune 500. Temos o compromisso de proporcionar aos nossos membros do mundo inteiro um dia melhor no trabalho por muito menos.

