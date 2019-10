Putin se reúne com premiê da Hungria, seu aliado mais próximo na UE

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, recebeu o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira (30), para reforçar sua aliança econômica e política, apesar da irritação dos sócios da União Europeia.

A dupla, que se reuniu duas vezes em 2018, teve contato pelo menos uma vez ao ano nos últimos cinco, o que preocupa as potências ocidentais.

"A Hungria é membro da Otan e da UE, e continuará sendo, mas isso não exclui que, em certos temas, nos comprometamos a uma cooperação com a Rússia, e que sigamos fazendo isso", explicou Orban, em entrevista coletiva.

Mas "queremos ser independentes e soberanos", acrescentou Orban, referindo-se ao setor energético.

Putin visitou a capital húngara, pela última vez, em 2017.

Nesta quarta, manifestantes da oposição levaram um grande cartaz para perto da sede presidencial, com imagens de Putin, Orban e do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, com a legenda "Ditadores".

Simpatizantes de Putin na comunidade síria local ergueram bandeiras russas, sírias e húngaras e fotos dos líderes em um cruzamento ao longo da rota de Putin até a sede da Presidência.

As visitas regulares de Putin a Orban permitem ao líder húngaro "demonstrar a seu próprio eleitorado o quão importante ele é como líder", disse Andras Racz, especialista do Conselho Alemão das Relações Exteriores.