Comunicado do Business Wire :FINEOS Corporation Limited

FINEOS Corporation Limited (ASX: FCL) fornecedor líder de mercado dos principais sistemas individuais e de grupo quanto a seguros de vida, acidentes e saúde, anunciou hoje que a OTIP, uma organização sem fins lucrativos que oferece uma gama completa de produtos de seguros em grupo e individuais a educadores - escolheu a FINEOS Claims e a FINEOS Payments para capacitar reivindicações e processamento de pagamentos mais rápidos, fáceis e eficientes para suas linhas de negócios de seguros por incapacidade e de vida.

"Estamos ansiosos para fazer parceria com a FINEOS neste projeto", disse Patricia Wilkinson-Bizjak, Vice-Presidente de Assuntos Corporativos e Comunicações na OTP, "Acreditamos que a FINEOS proporciona o ajuste correto à OTIP em termos de recursos que ela oferece."

Utilizado por mais de 50 organizações de seguros no âmbito de Vida, Acidente e Saúde, a FINEOS Claims é a melhor solução de software da classe, centralizada no cliente e baseada em rede, para processamento de reivindicações. A FINEOS Claims dá suporte a reivindicações de grupo, voluntárias e individuais em uma única plataforma que podem ser implantadas por operadoras de todos os portes.

FINEOS Payments é um poderoso módulo de cálculo e desembolso de benefícios que se integra à FINEOS Claims, FINEOS Absence e FINEOS Provider para ajudar a garantir a precisão e a integridade e reduzir significativamente os custos administrativos. Quando integrado às reivindicações da FINEOS, a FINEOS Payments também trata de serviços de reabilitação médica, atendimento hospitalar / cirurgia invasiva, serviços de defesa social e identificação de beneficiários em reivindicações de benefícios por morte.

"Estamos muito satisfeitos que a OTIP tenha escolhido trabalhar com a FINEOS para aprimorar seu processo de reivindicações. Esperamos ansiosamente por uma implementação rápida e suave do sistema para permitir que a OTIP obtenha os benefícios da FINEOS o mais cedo possível. Esta parceria continua a fortalecer e consolidar nossa liderança de mercado", afirmou Michael Kelly, Diretor Executivo da FINEOS Corporation.

Sobre a FINEOS Corporation Ltd

A FINEOS é líder de mercado nos principais sistemas para operadoras de seguro de vida, acidentes e saúde em todo o mundo, com 6 das 10 operadoras de seguro de vida e saúde em grupo nos EUA e 6 das 10 principais operadoras de seguro de vida e saúde na Austrália. Com funcionários e escritórios em todo o mundo, a FINEOS continua a crescer rapidamente, trabalhando com operadoras progressivas e inovadoras na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

A plataforma FINEOS oferece aos clientes uma administração completa, de ponta a ponta, para grupos, voluntários e indivíduos quanto a seguros de vida, acidentes e saúde. A FINEOS Platform inclui o conjunto central de produtos FINEOS AdminSuite bem como produtos adicionais, FINEOS Engage para apoiar o compromisso digital e a FINEOS Insight para sistemas de análise e relatórios.

Para mais informação, acesse www.FINEOS.com.

Sobre a OTIP

Em todas as linhas de seguro, a OTIP oferece cobertura a mais de 200.000 funcionários da educação na província. Pertencente às quatro afiliadas de educação de Ontário (AEFO, ETFO, OECTA e OSSTF/FEESO) e dirigida por um conselho de administração, a OTIP foi criada com base na crença de que os educadores seriam melhor atendidos por um advogado de seguros sem fins lucrativos que fazia parte da comunidade educacional.

Para mais informação, acesse www.OTIP.com.

