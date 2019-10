EUA quer acordo com a China no mesmo prazo mesmo sem cúpula da Apec

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda espera assinar um acordo comercial com seu colega chinês, Xi Jinping, nas próximas semanas, apesar do cancelamento da cúpula da Apec no Chile, onde planejavam se encontrar - informou a Casa Branca nesta quarta-feira (30).

"Esperamos finalizar a Fase 1 do histórico acordo comercial com a China no mesmo período e, quando tivermos um anúncio, informaremos", disse o porta-voz Hogan Gidley em um comunicado.

Mais cedo nesta quarta, devido aos violentos protestos nas ruas do país nos últimos dias, o presidente Sebastián Piñera anunciou que o Chile não será mais anfitrião da cúpula do fórum Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), assim como da Conferência Mundial sobre o Clima COP25, previstas para acontecerem em Santiago.

Gidley afirmou que, por enquanto, não foi determinada uma sede alternativa para a cúpula, inicialmente programada para 16 e 17 de novembro.

"Entendemos que a organização, atualmente, não tem um local secundário preparado. Estamos esperando uma possível informação sobre outra localização", completou.

Na segunda-feira, Trump insinuou que ele e Xi poderiam se reunir antes da cúpula da Apec, no Chile, para assinar um acordo inicial destinado a resolver uma guerra comercial de 18 meses entre as duas principais economias do mundo.