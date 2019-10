Comunicado do Business Wire :Shopify Inc.

A Shopify Inc. (NYSE:SHOP) (TSX:SHOP), empresa líder em comércio mundial, divulgou hoje seu primeiro relatório de impacto econômico global, mostrando o crescimento dos negócios criados na Shopify e como eles beneficiam a economia mundial. A Shopify está impulsionando um movimento econômico global, que agora conta com 1 milhão de comerciantes fortes e crescentes. Este novo relatório revela dados e ideias sobre como o sucesso dos empresários independentes é fundamental para a prosperidade econômica, os esforços da Shopify para eliminar barreiras e democratizar o comércio e como o comércio pode ser uma força para o bem mundial.

"Com mais de 1 milhão de empresas criadas na Shopify, estamos reescrevendo juntos as regras da nossa economia moderna", disse Tobi Lütke, CEO da Shopify. "Aumentar o impacto coletivo desses negócios é fundamental. É por isso que a Shopify fornece aos empreendedores ambiciosos ferramentas poderosas para obter sucesso e se conectar diretamente com os clientes. Outras plataformas restringiram essas oportunidades, por isso estamos armando os rebeldes do setor de comércio. Este relatório destaca o que a Shopify sempre soube: a economia mundial é melhor com mais vozes, não com menos."

A Shopify coloca a tecnologia do comércio nas mãos dos empreendedores e capacita o capitalismo para o bem, permitindo aos compradores votar com seus dólares e apoiar empresários independentes que ousam atacar por conta própria. Com as ofertas da Shopify, qualquer pessoa em qualquer lugar pode iniciar um negócio e causar um impacto geral. O relatório de impacto econômico global detalha o incrível crescimento da Shopify, impulsionada por seu foco nesses princípios fundamentais: a importância da democratização da tecnologia; os indivíduos podem mudar o mundo, a partir de qualquer lugar do planeta; o empreendedorismo eleva as comunidades; e o futuro é o comércio sem fronteiras.

As principais conclusões do relatório incluem:

? Os negócios criados na Shopify apoiaram US$ 183 bilhões em atividade econômica globalentre 2016 e 2018.

? As empresas que usam a Shopify entregaram mais de US$ 100 milhões em atividades econômicas em mais de 40 países e mais de US$ 1 bilhão em 12 paísesentre 2016 e 2018.

? Em 2018, o crescimento das vendas on-line dos comerciantes da Shopify foi de 59%, mais que o dobro do crescimento do mercado global de comércio eletrônico.

? No ano passado, as empresas da Shopify suportaram mais de 1,4 milhão de empregos em período integralno mundo inteiro.

? Em 2018, a receita da Shopify ultrapassou US$ 1 bilhão, enquanto nosso ecossistema de parceiros gerou quase US$ 1,7 bilhão.

? Empresas de países emergentes que usam a Shopify estão impulsionando suas economias locais, gerando receita de mais de US$ 3 bilhõese 93% de suas vendas internacionais foram para economias avançadas, bem acima da média global de 65% de 2016 a 2018.

? As exportações de empresas que usam a Shopify estão crescendo sete vezes a média global: as exportações de nossos comerciantes cresceram 76% em comparação com a taxa média global de quase 10% entre 2016 e 2018.

Sobre a Shopify

A Shopify é uma empresa líder em comércio global, fornecendo ferramentas confiáveis para iniciar, crescer, comercializar e gerenciar um negócio de comércio varejista de qualquer tamanho. A Shopify melhora o comércio para todos, com uma plataforma e serviços projetados para oferecer confiabilidade, ao mesmo tempo em que oferece uma melhor experiência de compra para os consumidores do mundo todo. Com sede em Ottawa (Canadá), a Shopify alimenta mais de 1 milhão de empresas em mais de 175 países e conta com a confiança de marcas como Allbirds, Gymshark, PepsiCo, Staples e muito mais. Para mais informações, acesse www.shopify.com.

Este relatório analisa os dados de nossa base global de comerciantes, bem como dados relevantes de terceiros coletados pela Deloitte Canadá.

Toda a moeda em dólares.

