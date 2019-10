Governo sírio pede que forças curdas se unam a seu exército

O governo sírio convocou nesta quarta-feira (30) as forças curdas para se juntarem a seu exército no nordeste da Síria, onde uma ofensiva turca foi interrompida por dois acordos de trégua, anunciaram as mídias oficiais em Damasco.

O pedido acontece após a maior mobilização desde 2012 das tropas de Bashar Al-Assad nessa região do país, da qual haviam se retirado após o início da guerra.

As forças curdas apelaram ao governo de Assad para contra-atacar a ofensiva de Ancara, lançada em 9 de outubro, depois de terem sido abandonadas pelos Estados Unidos que, 'de fato', deram sinal verde ao ataque turco.

"O comando geral das forças armadas está disposto a receber os membros das unidades das Forças Democráticas da Síria (SDS, dominadas por combatentes curdos) que desejam se juntar às suas filas", afirmou o Ministério da Defesa de Damasco em comunicado divulgado pela agência oficial SANA.

Todos os sírios, incluindo a minoria curda, enfrentam um "inimigo comum", acrescenta o texto, referindo-se à Turquia.

O Ministério do Interior, por sua vez, pediu aos membros da Assayech, a polícia curda, que se unam ao seu par sírio, de acordo com a SANA.

Um acordo concluído na semana passada entre Turquia e a Rússia, aliada de Al-Assad, pos fim à ofensiva turca, com a retirada das forças curdas de grande parte do norte e nordeste do país, o que permitiu reforçar a presença do exército sírio nessa região.