O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda espera assinar um acordo comercial com seu colega chinês, Xi Jinping, nas próximas semanas, apesar do cancelamento da cúpula da APEC no Chile, onde eles planejavam se encontrar, informou a Casa Branca nesta quarta-feira.

"Esperamos finalizar a Fase 1 do histórico acordo comercial com a China no mesmo período e, quando tivermos um anúncio, informaremos", disse o porta-voz Hogan Gidley em comunicado.