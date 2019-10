Putin visita Hungria, seu maior aliado na UE

O presidente russo, Vladimir Putin, chegou a Budapeste nesta quarta-feira para manter negociações comerciais e de energia com o primeiro-ministro nacionalista Viktor Orban, a mais recente de uma série de reuniões regulares com seu aliado mais próximo na União Europeia.

A dupla, que se reuniu duas vezes em 2018, manteve conversações pelo menos uma vez por ano nos últimos cinco anos, o que preocupa as potências ocidentais.

Putin visitou a capital húngara pela última vez em 2017.

Nesta viagem de um dia, além das conversas com Orban e uma coletiva de imprensa conjunta, Putin visitará a Federação Internacional de Judô e se encontrará com os líderes da igreja cristã de Oriente Médio, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Nesta quarta-feira, manifestantes da oposição exibiram uma faixa perto do escritório presidencial, mostrando imagens de Putin, Orban e do presidente turco Recep Tayyip Erdogan com o texto "Ditadores".

As visitas regulares de Putin a Orban permitem que o líder húngaro "demonstre a seu eleitorado como ele é importante como líder", disse Andras Racz, especialista do Conselho de Relações Exteriores da Alemanha.