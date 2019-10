OTAN pede que Rússia retire suas tropas do leste da Ucrânia

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu à Rússia nesta quarta-feira que retire suas tropas do leste separatista da Ucrânia, um dia depois que soldados ucranianos e rebeldes pró-russos anunciaram sua retirada de um setor-chave da linha de frente.

"A Otan deixa muito claro que a Rússia tem uma responsabilidade particular na execução dos acordos de paz de Minsk e que deve retirar todas as suas tropas, todos os seus oficiais do leste da Ucrânia e parar de desestabilizar esse território", disse Stoltenberg, em visita a Odessa (sul).

Kiev acusa a Rússia de fornecer armas para os separatistas pró-russos e enviar suas forças armadas para o leste da Ucrânia, onde os combates causraam 13.000 mortes desde o início do conflito, há cinco anos.

Moscou rejeita qualquer envolvimento militar.

A retirada de tropas em três pequenos setores da linha de frente é uma condição prévia imposta pela Rússia para o desenvolvimento em Paris de uma cúpula destinada a relançar o processo de paz no leste da Ucrânia.

Mas a retirada levantou temores de "capitulação" da Rússia na Ucrânia.

"Parabenizamos todos os esforços para reduzir as tensões, retirar tropas e garantir uma solução pacífica para o conflito no leste da Ucrânia", disse Stoltenberg, elogiando os esforços de paz do presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

"Mas sabemos que há um longo caminho a percorrer, porque sempre há violações da trégua", disse Stoltenberg, que faz uma visita de dois dias à Ucrânia para demonstrar o apoio da OTAN em seu conflito com a Rússia, que anexou em 2014 a península ucraniana da Crimeia.