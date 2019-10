A TV e o streaming seduzem os astros de Hollywood

De Julia Roberts a Meryl Streep, passando por Reese Witherspoon e Michael Douglas, os astros de Hollywood são cada vez mais atraídos pela televisão, que atravessa seu melhor momento com inúmeras produções de alta qualidade e uma expansão de seu alcance com as plataformas de streaming. E, claro, com seus bons salários.

Somente as cinco grandes plataformas - Netflix, Amazon, Hulu, além das novas Disney e Apple - planejam gastar US$ 27 bilhões este ano em conteúdo, de acordo com um relatório recente do FilmLA.

Esse valor é aproximadamente o orçamento combinado dos 130 filmes mais caros já realizados, o que ajuda as estrelas consagradas do cinema a darem um salto para a televisão.

Witherspoon e Jennifer Aniston estão ganhando US$ 2 milhões por cada episódio do principal programa da Apple TV+, "The Morning Show", que já teve uma segunda temporada de 10 episódios aprovada.

"O grande impacto que o streaming tem na indústria da televisão não é exagerado", diz o relatório da FilmLA.

Mas esse protagonismo do streaming, que também entrou no mercado cinematográfico, é o resultado de um fenômeno que começou com o renascimento da televisão, que conquistou uma geração de espectadores viciados em programas lendários.

Muitos canais estão desenvolvendo suas próprias plataformas.

- "Mudou minha carreira" -

Michael Mann, o aclamado diretor de filmes como "Fogo contra Fogo" e "O Último dos Moicanos", disse que a qualidade da televisão nos Estados Unidos ultrapassa a de filmes em muitos casos, algo que não era comum quando produziu "Miami Vice", nos anos 80.

"A percepção era bastante provinciana, você era classificado como uma coisa ou outra", disse ele à AFP. "Era o cinema olhando de cima para a televisão, com razão, porque a diferença era abismal" entre um e outro.

Hoje "alguns dos melhores roteiros estão aparecendo na televisão", acrescentou Mann, indicando o thriller da Netflix "Ozark" ou a minissérie da Showtime "Patrick Melrose", estreladas por Jason Bateman e Benedict Cumberbatch, respectivamente.

Destaque também para Julia Roberts no drama da Amazon "Homecoming" e Michael Douglas na comédia da Netflix "The Kominsky Method", pela qual ganhou um Globo de Ouro e foi indicado ao Emmy.

Jim Carrey também estrelou a comédia da emissora Showtime "Kidding", enquanto Witherspoon já havia migrado para a televisão, aparecendo em "Big Little Lies" da HBO, com um elenco incluindo Meryl Streep, Nicole Kidman, Laura Dern e Zoe Kravitz.

No lançamento do "The Morning Show" em Los Angeles, Witherspoon disse que se sentiu atraída pela televisão porque oferecia mais oportunidades diversas, principalmente para atrizes mais velhas e pertencentes a minorias, numa época em que Hollywood se inclinava a trabalhar tradicionalmente com homens brancos.

"A ideia de que os serviços de streaming têm dados empíricos que apontam que o público deseja ver pessoas de diferentes idades, origens diferentes... cria uma oportunidade para novas vozes surgirem e novos narradores", ressaltou.

"Portanto, sou muito grata pelo streaming. Mudou minha carreira".

- "A televisão mudou" -

Os diretores também procuram novas oportunidades na televisão.

Mann está trabalhando em uma série de televisão sobre a Guerra do Vietnã, enquanto Steven Spielberg produz uma série de terror para Quibi, que oferecerá conteúdo em segmentos de até 10 minutos para dispositivos móveis.

Spielberg também trabalha em "Masters of the Air", uma continuação da série "Band of Brothers" da HBO, para Apple TV+.

Ben Stiller, que participou de filmes de sucesso como "Zoolander" e "Click", voltou às raízes este ano atrás das câmeras, dirigindo o drama "Escape at Dannemora", da Showtime.

"Nunca fiz nada assim", disse ele a repórteres em um evento de televisão em Los Angeles. "Eu sempre quis fazer coisas mais sérias e trabalhar em diferentes áreas como diretor".

"A televisão mudou", acrescentou.