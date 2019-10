Imagem do presidente da Câmara dos Comuns será queimada na fogueira de Edenbridge

O presidente da Câmara dos Comuns britânica, John Bercow, que teve um papel crucial em diversas etapas do Brexit, verá sua efígie queimada no sábado na tradicional noite da fogueira em Edenbridge, pequena cidade do sul da Inglaterra.

A Edenbridge Bonfire Society anunciou nesta quarta-feira que escolheu a imagem do presidente da Câmara Baixa do Parlamento britânico por seu "comportamento polêmico" no último ano.

John Bercow, 56 anos, comanda os debates com reiterados pedidos de "Ordem" e com réplicas truculentas. Suas decisões são criticadas com frequência pelos mais fervorosos partidários do Brexit.

Bercow deve deixar o cargo, que ocupa há 10 anos, em 31 de outubro para dedicar mais tempo à família. Alguns deputados pediram que permanecesse por mais alguns dias no cargo, até a dissolução do Parlamento prevista para a próxima semana.

A efígie de John Bercow, de 11 metros de altura, tem em suas mãos as cabeças do primeiro-ministro Boris Johnson e do líder da oposição trabalhista Jeremy Corbyn.

A 'Bonfire Night' marca a cada ano o fracasso de uma conspiração de católicos ingleses liderados por Guy Fawkes para matar o rei protestante Jaime I e acabar com o Parlamento em 5 de novembro de 1605.

A noite de Guy Fawkes é celebrada em 5 de novembro, ou no fim de semana próximo à data, com fogueiras nas quais são lançadas imagens de Guy Fawkes e com fogos de artifício.

Edenbridge se distingue há mais de 20 anos por queimar imagens de personalidades do momento. No ano passado foi Boris Johnson e antes dele Harvey Weinstein, poderoso produtor de cinema americano acusado de assédio e estupro.