Operação da polícia contra traficantes deixa 17 mortos em Manaus

Uma operação da Polícia Militar contra um grupo de traficantes em Manaus deixou 17 mortos nesta quarta-feira, informaram fontes oficiais.

"Os policiais militares da Rocam e da Força Tática atuaram na hora e flagraram o chamado bonde. Houve resistência e os indivíduos trocaram tiros com os policiais. Na ocasião, 17 deles foram baleados e conduzidos ao Hospital 28 de agosto, onde foi constatado o óbito. A Polícia apreendeu durante a ação 17 armas de fogo", afirma um comunicado do Ministério da Segurança do Estado do Amazonas, cuja capital é Manaus.

Segundo a Polícia Militar, um grupo de traficantes foi interceptado na zona sul de Manaus e a facção criminosa se preparava para cometer homicídios de rivais com o objetivo de tomar o controle de bocas de fumo em um bairro local.