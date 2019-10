O crescimento econômico dos Estados Unidos registrou uma leve desaceleração no terceiro trimestre, mas permaneceu acima do esperado, com um avanço de 1,9% em ritmo anual, anunciou o Departamento do Comércio em uma estimativa divulgada nesta quarta-feira.

No segundo trimestre, a expansão foi de 2%. A expectativa para o período entre julho e setembro era de desaceleração, a 1,5%.