Santander registra queda de 75% no lucro do 3º trimestre

O banco espanhol Santander registrou queda de 75% no lucro no terceiro trimestre, consequência de uma depreciação de 1,491 bilhão de euros em sua filial britânica.

O lucro atribuído no período foi de 501 milhões de euros, 46% dele procedente da América Latina.

O Brasil é o maior mercado do Santander e representou 29% do lucro no terceiro trimestre.

A contribuição do Brasil supera com folga a da Espanha (15%) ou Reino Unido, que já foi o maior mercado do Santander e agora representa 10% do lucro, afetado pela incerteza do Brexit.

O conjunto da Europa representou 46% do lucro do grupo.

A depreciação no Reino Unido, anunciada em setembro, reflete os "efeitos negativos" da regulamentação britânica, que obriga os bancos a separar sua atividade de varejo (contas correntes, depósitos, etc) das operações de banco de investimentos, e também o impacto da incerteza do Brexit sobre o crescimento do Reino Unido.

Sem esta operação, o lucro atribuído teria sido de 2,135 bilhões euros, indicou o Santander.