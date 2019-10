Patrulhas conjuntas entre Rússia e Turquia começam na sexta na Síria

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta quarta-feira que as patrulhas conjuntas com a Rússia começarão na sexta-feira no norte da Síria após a retirada das forças curdas.

"Na sexta-feira, iniciaremos um trabalho conjunto com os russos. Ou seja, iniciaremos as patrulhas", disse Erdogan aos deputados de seu partido em Ancara.

Segundo o acordo alcançado na semana passada entre Erdogan e seu colega russo Vladimir Putin, a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG) tinha até terça-feira para se retirar de suas posições de fronteira com a Turquia.

A Turquia pretende estabelecer uma "zona segura" ao longo de sua fronteira.

O acordo com a Rússia e outro concluído alguns dias antes com os Estados Unidos permitiram que uma ofensiva lançada pela Turquia em 9 de outubro contra as forças curdas fosse interrompida.

O ministro da Defesa russo, Sergei Shogu, disse na terça-feira que a retirada dos combatentes curdos terminou.

Por seu lado, Erdogan afirmou que a Turquia poderá verificar a realidade dessa retirada após o início das patrulhas.

"O lado russo nos disse que 34.000 membros da organização terrorista deixaram, com 3.260 armas pesadas, a área de 30 km de profundidade. Embora os dados que temos disponíveis indiquem que o sucesso não foi completo, daremos resposta adequada após nossas descobertas no terreno ", afirmou.

"Nos reservamos o direito de retomar nossa operação se percebermos que os terroristas não se retiraram além de 30 km ou se os ataques continuarem, independentemente de sua origem", acrescentou.