Iraquianos e libaneses têm reivindicações justas, mas devem fazê-las "dentro da lei", afirmou o Guia Supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, cujo país tem uma grande influência no Iraque e no Líbano.

"Nenhuma ação pode ser tomada se isso atrapalhar a estrutura legal de um país", acrescentou Khamenei, em discurso transmitido em parte pela televisão estatal.

Esta declaração ocorre no dia seguinte à renúncia do governo libanês e coincide com grande tensão política no Iraque.